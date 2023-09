Débora Nascimento

Já atriz resgatou a polêmica do fim do relacionamento com José Loreto, onde ele teria a traído com Marina Ruy Barbosa. "É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes, que têm discernimento, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]", comentou ela, completando que na época houve uma 'cortina de fumaça', o Surubão de Noronha, para tirar o foco da história.