Reprodução/Pam Martins/Instagram Web nota troca de olhares entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes em festa

Luísa Sonza e Whindersson marcaram presença no aniversário de 27 anos de Marina Sena nesta semana, em São Paulo, e um momento entre eles deu o que falar nas redes sociais.

Fãs presentes na porta do evento registraram uma cena do ex-casal, que se separou em 2020 e mantém uma relação de amizade, e animou os admiradores dos dois.





Em um vídeo da saída da festa, os internautas notaram uma troca de olhares entre o humorista e a cantora. Nas imagens, ele encara a artista saindo com o carro e, depois, os fãs apontaram que os olhares foram retribuídos.

Vale ressaltar que Luísa e Whindersson estiveram juntos de 2016 a 2020. Agora, a cantora está solteira desde a exposição da traição de Chico Moedas, e o humorista, desde o fim do noivado com Maria Lina em 2021.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: