Reprodução/Instagram - 20/01/23 Mick Jagger diz que não deixará fortuna para os filhos

Mick Jagger deu a entender que os filhos não receberão sua fortuna quando morrer. Segundo ele, parte do dinheiro pode ser doado para instituições de caridade.

Para entrevista ao “The Wall Street Jornal”, na terça-feira (26), os oito filhos “não precisam de US$500 milhões (R$2,5 bilhões na cotação atual) para viver”. De acordo com ele, deixar o dinheiro para instituições de caridade pode “fazer algum bem ao mundo”.

O filho mais velho do ídolo tem 52 anos, e o mais novo, 6 anos. Entre eles, Lucas Jagger, de 24 anos, fruto do relacionamento do cantor com a apresentadora Luciana Gimenez.