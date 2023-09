Reprodução 'A Fazenda 15': quem fica? Vote Rachel Sheherazade, Lucas ou Nathalia





As últimas polêmicas externas envolvendo a peoa Nathalia Valente mexeram com a votação da primeira roça da temporada, marcada para a noite desta quinta-feira (28). Kaio Dantas, ex de Nathalia, expôs uma tentativa de traição da influenciadora com Neymar Jr. Com isso, a diferença na votação com Rachel Sheherazade e Lucas Souza caiu.



Na parcial anterior da enquete do iG Gente, Nathalia Valente aparecia com 5,7% dos votos contra 35% de Lucas. Agora, a Nathalia Valente conta com 7,1% dos votos, contra 33,8% dos votos de Lucas, ex da Jojo. Rachel Sheherazade continua como a mais votada para ficar no reality, com 59,1% dos votos (0,1 a menos que na parcial anterior).

Nathalia Valente aparece como a 1ª eliminada de "A Fazenda 15". Rachel Sheherazade e Lucas Souza devem voltar para a sede do programa comandado por Adriane Galisteu.

Formação da primeira roça

A jornalista Rachel Sheherazade entrou para roça por indicação direta do fazendeiro Yuri. Lucas Souza foi o mais votado pela casa, levando 16 votos. André Gonçalves foi o solitário da dinâmica do Resta Um. Todos eles puderam disputar a prova que livraria um participante da roça, conquistada por André, que escapou da roça.

A influenciadora Nathalia Valente, que estava na baia e foi puxada por Lucas Souza, não teve o direito de disputar a Prova do Fazendeiro. A tiktoker foi vetada por André Gonçalves no dia da formação da roça.