Reprodução Mãe de Lexa toma atitude após mãe de Guimê apontar que MC foi 'corno'

A mãe de MC Guimê voltou atrás das declarações após acusar a ex-mulher do filho de traição. Após Lexa confirmar o fim do casamento na última quinta-feira (21), Maria Cristina afirmou que a cantora estava vivendo um caso há dois anos.

"Eu estava com muita raiva, porém não posso afirmar que são dois anos, pois eu vi muitas pessoas ofendendo ele nas redes sociais", disse Maria Cristina em um vídeo enviado para o portal Léo Dias.

Lexa anunciou o fim do casamento semana passada e desde então rumores de que um dançarino seria o pivô da separação começaram a circular na web.

A mãe do funkeiro se pronunciou e acusou a cantora de estar tendo um caso há dois anos. “Não compare [o término deles com o de outra pessoa], pois Lexa sai com o bailarino há dois anos”, escreveu em um comentário.