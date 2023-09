Reprodução/Instagram - 05.09.2023 Kylie Jenner é vista com anel de diamante e acende boatos de noivado com Timothée Chalamet

Kylie Jenner foi vista com um anel de diamante no dedo anelar enquanto chegava com Timothée Chalamet à festa de aniversário de Rosalía em Paris. O flagra causou na internet, onde os internautas passaram a acreditar em um possível noivado entre os dois.

A filha caçula da família Kardashian chegou de mãos dadas com o ator, o que deixou a joia em evidência enquanto saia do carro para a festa.

Os dois estão juntos desde o começo do ano, apesar de terem assumido o romance neste mês, após irem a um show da Turnê Renaissance, de Beyoncé, no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia.

Na ocasião, eles foram flagrados se beijando dentro de um camarote VIP que também contava com a presença das irmãs de Kylie, Kendall Jenner e Kim Kardashian, além da co-estrela de Chalamet em Dune, Zendaya e Tom Holland, namorado da atriz.

Após o flagra do beijo, uma fonte próxima afirmou a OK Magazine que a relação do casal já é bem séria. “Eles estão juntos há vários meses e, embora tenham passado despercebidos, é muito sério”, disse. "Ela passa muito tempo na casa dele e vice-versa. Não é apenas uma aventura", afirmou.

Este é o primeiro romance de Kylie após se separar de Travis Scott, com quem tem a filha Stormi Webster, de cinco anos, e Aire, de um ano e meio.