Reprodução/Getty Images O jogador de futebol foi flagrado ao lado de duas mulheres

Após ser flagrado em uma boate, em Barcelona, na Espanha, na companhia de duas mulheres, Neymar se envolveu em mais uma polêmica que questiona a fidelidade do jogador. Segundo o programa espanhol "Amor y Fuego", ele estaria vivendo um romance com a modelo Carola Gil. O atleta, que namora Bruna Biancardi, rebateu a informação.



De acordo com informações do paparazzi Jordi Martín, Neymar e Carola Gil estariam a vivendo uma relação intensa e apaixonada há alguns meses."Eles estão juntos. Carola já viajou várias vezes para Paris para estar com ele, inclusive estava no aniversário dele”, afirmou o fotógrafo. A modelo, que mora em Barcelona, é melhor amiga da cantora argentina Tina, ex-namorada do jogador Rodrigo De Paul.

O jogador, por sua vez, respondeu a afirmação, em uma publicação no Instagram, da página Alfinetei, e negou o affair. "É cada uma, viu", disse ele, incluindo emojis sorrindo.







