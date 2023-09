Relacionamento de meses

O paparazzi Jordi Martín deu informações sobre a amante no programa espanhol "Amor y Fogo". "É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", disse ele.