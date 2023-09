Reprodução / Divulgação O ator morreu nesta segunda (25) aos 90 anos de idade

O ator David McCallum, mais conhecido pelo papel de Ducky, na série criminal “NCIS”, morreu aos 90 anos, nesta segunda-feira (25). A informação divulgada pela revista People é que ele morreu de causas naturais e cercado pela família no New York Presbyterian Hospital.

McCallum era escôces e estudou na Royal Academy of Music para seguir carreira artística. Em 1946, entrou para o Actor’s Equity e logo depois começou a trabalhar na rádio, pela BBC, quando estrelou "Whom The Gods Love, Die Young”.

Na década de 60, mudou para os Estados Unidos, onde teve seu primeiro papel de destaque, Illya Kuryakin, na série de televisão “O Agente da U.N.C.L.E”. No cinema, McCallum também atuou em longas como Sete Contra a Selva, O Vingador dos Mares, Fugindo do Inferno, Os Corruptores e Do Ódio Ao Amor.

Em 2000, o artista entrou para o elenco de “NCIS”, onde interpretou Ducky, um médico. Sua passagem pela série durou vinte temporadas. Ainda na TV, McCallum participou de Law & Order, Sex And The City e The Outer Limits.

O ator tinha acabado de completar 90 anos na última terça (19). Casado com Katherine McCallum há 56 anos, ele deixa quatro filhos e oito netos.