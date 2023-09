Divulgação Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciam fim do casamento após 10 anos

Parece que a bruxa está solta mesmo! Após outros famosos anunciarem a separação , foi a fez de Dalton Vigh revelar o fim do casamento com Camila Czerkes. A notícia foi dada através da assessoria de imprensa do ator.

O casal é pai dos gêmeos Arthur e Davi, e estava junto há 10 anos. A guarda dos herdeiros será compartilhada. O motivo do término não foi divulgada.





Dalton já se relacionou com Micaela Góes e Bárbara Paz, mas em 2009 começou o romance com Camila. O casamento aconteceu em 2012.

Ela é atriz de teatro e, atualmente, está no elenco de 'O Dilema do Médico', em São Paulo. Já o ator foi anunciado na terceira temporada da série 'Dom', da Prime Video.

