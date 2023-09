Reprodução/Instagram Fabio Porchat recebe críticas ao fazer nova defesa de Leo Lins

Durante o “Que História É Essa, Porchat?”, desta terça-feira (26), o apresentador disse já ter recebido uma e que aprovou o resultado.

O assunto veio à tona após Fábio perguntar aos convidados Gloria Groove, Fernanda Rodrigues e Fafy Siqueira, se eles tem algo que nunca fizeram, mas gostariam de fazer. A cantora então disse que tem vontade de experimentar a massagem. Foi aí que o humorista contou sobre a experiência.

"É maravilhoso, é uma delícia. Foi a Alinne Rosa que me indicou, porque ela foi no meu programa e contou da massagem tântrica dela. Eu falei: 'então me dá uma indicação!'. Ela me deu a indicação e eu fiz, agora há pouco, outro dia. Foi bom!", afirmou.

Além de Fábio Porchat, outros nomes como Anitta, Will Smith e Angélica já fizeram a famosa massagem.

