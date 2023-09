Reprodução/Instagram Bia Miranda expõe conversas com a mãe

Bia Miranda resolveu expor sua ex mãe, Jenny Miranda, que está em A Fazenda 15. Em um dos prints, Jenny manda Bia apagar uma publicação pois havia tido mais likes que o post dela. Em seguida, ela ameaça dizendo que ao chegar em casa iria arrebentar a Bia. Em um dos vídeos divulgados, Jenny ameaça Bia com uma faca. "Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!", escreveu Bia no Twitter. Veja os prints das conversas compartilhados pela ex-peoa.

🚨GRAVE: Bia Miranda expõe sua ex mãe, Jenny Miranda, que está em #AFazenda .



A ex filha da Gretchen manda Bia apagar uma publicação pois havia tido mais likes que o post dela. Em seguida, ela ameaça dizendo que ao chegar em casa iria arrebentar a Bia.







Alguns prints expostos pela Bia Miranda:





E mais uma vez desmerecendo o meu esforço.

Logo em seguida, diz que inventei sobre o abuso que EU sofri.

Ué Jennifer, não foi você quem disse em suas Redes Sociais quando eu estava na fazenda que eu nunca tinha dito sobre o abuso pra você?





Aqui sou eu falando sobre a questão de ela ficar falando sobre a minha aparência e me rebaixar sempre. Claramente com inveja!