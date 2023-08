Reprodução Sabrina Sato detalha separação de Duda Nagle: 'Sexo é um termômetro'

A apresentadora Sabrina Sato deu detalhes do término do relacionamento com o ator Duda Nagle, com quem ficou por 7 anos e teve uma filha. No novo programa da GNT, "Sobre Nós Dois", Sabrina relembrou o momento em que o ex-casal entendeu que a relação já estava desgastada.

No programa que apresenta ao lado de Marcelo Adnet, Sabrina recebeu Klebber Toledo e Camila Queiroz. Durante a participação, eles discutiram sobre as crises que um casal pode enfrentar.

"No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer", explicou ela.

Convidado do episódio, Klebber apontou que a frequência das relações sexuais podem influenciar o distanciamento do casal.

"O sexo é um termômetro, sim", concordou Sabrina Sato. "A gente foi tentando se ajustar, se ajustar... Chegou uma hora que a gente falou: 'A gente já não está mais junto'. Quando um casal se separa, já está separado", desabafou.

Sabrina Sato e Duda Nagle estiveram juntos por 7 anos e em 2019 deram as boas-vindas a primeira filha, Zoe Sato Nagle. Apesar disso, eles ainda não haviam subido no altar para celebrar o matrimônio.

Na conversa, a apresentadora apontou que não se sentiu 'no fundo do poço' após a separação, mas que nem sempre foi assim. "Lembro de cenas muito tristes, de eu chorar muito por homem, sofrer demais, achando que a vida ia acabar, que ali era o fim", contou.

A ex-BBB também revelou dicas de como ela superou os relacionamentos passados. "Levo meu corpo, meu talento, minha confiança e meus vibradores! Tenho muitos, aí não dá pra dar nome [para cada vibrador]!".