Nesta segunda-feira (25), a atriz Danielle Winits usou as redes sociais para mandar um recado para o ex-marido, André Gonçalves. Confinado em A Fazenda 15, o ator recebeu o apoio da ex-esposa.

Após sete anos juntos, o casal anunciou o fim do casamento em agosto deste ano, pouco tempo antes do anúncio da participação de André no reality rural.





No perfil do Instagram, ela compartilhou uma foto do artista reflexivo no programa. "Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos, por hora isso possa entre seres amorosos acontecer".

"Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer. Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer", seguiu ela.

Por fim, Winits declarou: "E amanheço aqui como você tanto conhece… Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser", concluiu.

