Um comentário de Bia Miranda nas redes sociais foi apontado como uma indireta à mãe, Jenny Miranda. A influenciadora está no elenco de "A Fazenda 15" e repercutiu na web após a confusão generalizada da madrugada desta sexta-feira (22) . Internautas sugeriram que a postagem da vice-campeã da última edição fazia referência à atual temporada do reality rural.

"Que vergonha", escreveu Bia no Twitter, usando um emoji de risadas. Miranda ainda curtiu respostas de usuários que mencionavam a participação de Jenny no programa da Record, como uma publicação que sugeria como ela "deu um emprego" para a mãe.





"Eita, Bia diva deu emprego para 2, né? Generosa a gata. O mínimo que deveriam era te agradecer lenda. Só foram chamados para realities por sua causa", afirmou uma pessoa no post curtido por Bia. O conteúdo ainda faz menção a Gabriel Roza, que participou de "A Grande Conquista", outro reality da Record, após terminar o noivado com a ex-peoa.



Bia Miranda também curtiu uma postagem em que um fã a elogiava em comparação a Jenny. "Anos luz mais corajosa, com personalidade e peito que a mãe, Jenny Miranda você é um mico", afirmou o internauta que recebeu a curtida da influenciadora.

Durante a madrugada, outros espectadores comentaram na web sobre a "vergonha" com atitudes de Jenny, que se envolveu em um conflito com Rachel Sherazade. Lily Nobre disse ter ouvido a jornalista questionar sobre Miranda ter se aproximado de Cariúcha, após uma briga entre as duas, e a influenciadora decidiu tirar satisfação com a peoa.



No entanto, Sherazade ignorou Miranda. Confira abaixo registros do momento:

🚨VEJA: Momento que Lily faz fofoca de Rachel para Jenny, Simioni e Cariúcha colocam pilha pra ela ir tirar satisfação #AFazenda



A Jenny perseguindo a Rachel pela casa e sendo ignorada #AFazenda



