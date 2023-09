Reprodução/ Instagram Carmo Dalla Vecchia troca beijo com ator de 'Amor Perfeito'; veja

Carmo Dalla Vecchia e Domingos de Alcantara, que estão em 'Amor Perfeito" com os personagens Érico e Romeu, respectivamente, causaram na web nesta sexta-feira (22). Os atores, que viveram um par romântico na novela, deram um beijo em um vídeo nas redes sociais. Alguns seguidores ficaram atiçados, outros ainda relacionaram o post com os cortes de beijos homossexuais que vêm acontecendo em folhetins da Globo.



“Pobre do homem, cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem”, dizia a legenda do post do Instagram. O trecho foi retirado da música Justify My Love, de Madonna.



“Pobre do homem, cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem”, dizia a legenda do post, trecho retirado da música Justify My Love, de Madonna, um dos maiores hits da rainha do pop e que ainda foi usada de trilha sonora no beijão de Carmo e Domingos.



Os seguidores comentaram o beijo. "Aí tem química, matemática, física uma alfabetização inteira", disse uma. Outro criticou a falta do beijo em "Amor Perfeito": Fiquei esperando por essa cena na novela! Que bom poder ver por aqui! Gays existem". "Entendemos a indireta para o corte do beijo na novela", pontuou mais um internauta.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente