A Fazenda: Rachel Sheherazade diz que levou chamada de atenção no SBT

A jornalista Rachel Sheherazade falou, em "A Fazenda 15" , da experiência que teve ao trabalhar no SBT. Em conversa com Henrique Martins, a peoa revelou que recebeu uma advertência por opinar em um caso envolvendo palestinos e israelenses. Ela foi âncora do SBT Brasil de 2011 a 2020.



"Eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, o conflito árabe-israelense. E eu levei um 'chama' [chamada de atenção] porque o dono da emissora era judeu", disse ela.



"E eu dei uma visão meio pró-Palestina. Não era pró-Palestina, mas, naquele momento, era uma situação em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito e eu levei a minha opinião", completou.

Em seguida, Rachel conta que se colocou na "berlinda" com a opinião: "Foi chamada a minha atenção porque o dono da emissora era judeu e eu não poderia dar aquela opinião, mas eu dei. Então, me coloquei na berlinda, eu me colocava o tempo todo na berlinda." Por fim, ela pontuou: "Porque, para você ser sincero, você tem que ser corajoso. Quem é corajoso demais, é o primeiro a perder o pescoço."



