Divulgação Rosiane Pinheiro no AUÊ

Nesta quarta-feira (20), o programa "Auê" do iG Gente recebe a ex-participante de "A Fazenda 14" Rosiane Pinheiro. A transmissão ao vivo acontecerá às 12h, horário de Brasília, no canal do Portal iG no YouTube.

Apresentado por Kadu Brandão, o AUÊ vai analisar os participantes de A Fazenda 15 ao lado da ex-fazendeira. A presença da famosa promete entregar os bastidores do reality mais famoso da Record TV.





O programa também repercute a polêmica de Neymar Jr. e Bruna Biancardi e o término de Arthur Aguiar com a ex-namorada Jheny Santucci. Além disso, o time de repórteres te conta os últimos acontecimentos do mundo das celebridades.

O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais, e é apresentado pelo editor Kadu Brandão, e comentado por Isabella Fransinelli e Larissa Albuquerque.

Assista o AUÊ ao vivo: