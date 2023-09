Reprodução Instagram - 22.09.2023 Rafa Kalimann leva picada de abelha

A madrugada desta sexta-feira (22) não foi nada tranquila para a ex-BBB Rafa Kalimann . Influenciadora e atriz, ela contou aos fãs, através dos stories do Instagram, que levou uma picada de abelha em uma região pouco comum: os olhos.



“Gente, não sei o que tá rolando, não, cara. Primeiro, eu quase coloquei fogo na casa da Marcela com o chuveiro, que começou a sair fumaça pegar fogo. Agora, eu estou deitada dormindo e acordo com uma picada de abelha no olho”, afirmou.



A ex-BBB mostrou aos fãs que fez uso de uma compressa gelada, que ajuda a aliviar o desconforto causado pelo ferrão. “Precisando orar mais”, disse ela nos stories que publicou às 02h29 desta sexta-feira (22).



Para Rafa, a picada “provavelmente vai inchar”. A influenciadora ainda revelou que estava dormindo no quarto de seu afilhado e gravou um vídeo da abelha parada no travesseiro que ela usava.



“A abençoada [abelha] está ali. Eu provavelmente matei ela, porque eu assustei tanto que eu só dei um tapa na minha cara”, explicou. Em seguida, Kalimann também pontuou uma pesquisa que fez, com o intuito de saber o que significa, no mundo espiritual, levar uma picada de abelha.

