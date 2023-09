Reprodução/Instagram Luísa Sonza cancela gravação no programa da Blogueirinha após traição

Luísa Sonza cancelou a gravação do programa De Frente com Blogueirinha nesta sexta-feira (22) após a exposição da traição de Chico Moedas .

A informação foi compartilhada através das redes sociais da influenciadora, assim como da produtora Dia Estúdio. Segundo ele, as filmagens foram canceladas por "um imprevisto da artista".





"Olá, meninas e meninos também. Venho por meio deste comunicado, em respeito a todos os meus fãs e espectadores que aguardavam ansiosamente a presença da cantora Luísa Sonza no meu programa De Frente com Blogueirinha, que devido a um imprevisto da artista, a participação no episódio de segunda-feira foi cancelada", disse o comunicado.

Além disso, a equipe informou que a grade de transmissão também foi alterada. "Por isso, na próxima segunda-feira, dia 25/09, às 20h, reprisaremos outro episódio", concluíram.

