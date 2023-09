Divulgação Luísa Sonza e Chico Moedas no festival The Town





Um amigo de Chico Moedas usou as redes sociais, nesta sexta-feira (22), para negar que Chico tenha publicado uma carta pedindo respeito após trair a cantora Luisa Sonza.

Segundo Pedro Augusto, amigo de Chico e Casimiro, o ex-namorado de Luisa Sonza está sem acesso ao perfil no Instagram após ser denunciado por fãs da cantora. "Gente é mentira, esse perfil NÃO é do chico... o perfil dele caiu de novo devido à quantidade enorme de denúncias que vem sofrendo", escreveu.

Leia também Casimiro detalha estado de Chico Moedas após revelação de traição





No pronunciamento apontado como falso, o perfil pediu respeito. "Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil, do qual não tenho mais acesso, tinha sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que eu tinha para falar, já foi dito a Luísa. Obrigado", teria dito o streamer.

Na quarta-feira (20), Luisa Sonza foi ao Mais Você para confirmar que Chico a traiu em um banheiro sujo de bar, no Rio de Janeiro. Sonza falou para Ana Maria Braga que o relacionamento chegou ao fim após quatro meses.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, de respeito, confiança, zelo, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e no que isso desencadeia", começou dizendo. "A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora", disse, chorando.

O perfil que publicou a suposta carta de Chico tem o selo de verificado, que agora pode ser comprado. No entanto, o Instagram aponta que no momento da compra, o aplicativo solicita a foto de um documento original com foto ou uma selfie de vídeo para confirmar a identidade do usuário. A confirmação é realizada em até 72 horas.