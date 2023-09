Reprodução Instagram - 22.09.2023 Fernando Zor e Nayara Munhoz

Cantor sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, Fernando surpreendeu os seguidores do Instagram ao postar registros beijando Nayara Munhoz na última quinta-feira (21). A nova affair dele estuda biomedicina e posta conteúdos fitness nas redes sociais.



“O que será que ela tá olhando?”, escreveu Fernando em um storie no qual Nayara o abraça e olha para seus lábios. Já em outro storie, dessa vez publicado no perfil da estudante de biomedicina, os dois aparecem abraçados e se beijando em um passeio de barco. “Você”, acrescentou ela com um emoji de coração.



Antes de engatar o novo romance, Fernando Zor viveu um relacionamento conturbado repleto de idas e vindas com a também cantora sertaneja Maiara, da dupla Maiara e Maraisa. Em abril deste ano, os dois terminaram pela 12ª vez.



Assim como o ex, Maiara também já está se relacionando com outra pessoa. A artista está namorando Matheus Gabriel , que também é cantor e compositor e tem 27 anos de idade.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: