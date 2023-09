Reprodução/ Instagram Atual de Maiara, Matheus Gabriel, e ex, Fernando Zor, brigam nas redes sociais

Após uma briga entre o atual de Maiara, Matheus Gabriel, e o ex, o cantor Fernando Zor repercutir, fãs se manifestaram. Eles apoiaram o namorado da cantora e apontaram que o sertanejo não a respeitava no relacionamento. Vale lembrar que Fernando e Maiara viveram um namoro conturbado, de quatro anos, repleto de idas e vindas.



Tudo começou quando Renato Sertanejeiro postou, no Instagram, um vídeo no qual ele exibe imagens de uma pescaria com Maiara para Fernando Zor e cantor fala que estava com saudades. Matheus Gabriel não gostou do post e pediu respeito à cantora.



"Um bando de moleque, bêbados, inconsequentes, incoerentes tudo em busca de curtidas na internet. Incluindo você Renato. Fernando, você precisa virar homem, e se posicionar como tal, tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança", iniciou o comentário de Matheus.



"Respeitem as pessoas, nem tudo é sobre engajamento. Renato aqui era uma página muito coerente, mas a partir desse momento você perdeu toda credibilidade que tinha. Brincadeiras tem limite. Nunca me posicionei, sempre mantive com muita paciência. Sempre vejo várias situações ridículas na internet referente a isso. Mas a partir de agora peço que respeitem minha mulher e meu relacionamento. Internet pra boçal é terra sem lei. Fernando aprenda a viver com a perda, seja homem, e para de ser menino na internet", concluiu ele.



Na página Segue a Cami, fãs elogiaram a resposta de elogiaram Matheus. "O que o outro não fez em anos de relacionamento o Matheus fez em um único comentário, defendeu a mulher dele e expôs o quão ridículo o Fernando é!! Amamos ver", disse um. Outra internauta afirmou: "Matheus foi cirúrgico! Maiara tá com quem valoriza ela".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente