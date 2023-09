Reprodução/Instagram Caio Paduan e Cris Dias terminam o relacionamento após cinco anos

Caio Paduan e Cris Dias não são mais um casal. A assessoria do casal confirmou a separação através de um comunicado nesta terça-feira (19).

Os dois estavam juntos há cinco anos e, de acordo, com a nota, eles seguem amigos.





"A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito a todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", informa o texto.

