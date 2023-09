Reprodução Instagram - 04.08.2023 Mel Maia

Mel Maia , atriz e influenciadora, surpreendeu os seguidores do Instagram quando compartilhou alguns stories no celular do primo dela, Yuri Maia. Isso porque, após ter terminado com o cantor MC Daniel , ela revelou estar à procura de um novo “bofinho”.



“Oi, gente, galerinha do Insta do Yuri, tudo bem? Sou a Mel, Mel Maia, prima do Yuri Maia, e estou solteira, sabe?”, iniciou ela através dos stories do Instagram do primo dela. Em seguida, a artista avisou que queria um novo “bofinho”.



“Eu tô em busca de um bofinho”, entregou. Mel Maia ainda declarou que, como o primo disse ter vários amigos “gatinhos”, ela fez um “anúncio” nas redes sociais dele para dar uma “olhadinha” nos possíveis pretendentes.



O último namoro de Mel Maia foi com MC Daniel . O primeiro namoro iniciou em outubro e terminou em junho, logo depois eles reataram. Já o atual término aconteceu em agosto, um mês após terem reatado da primeira separação .

