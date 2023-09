Foto: EMI / Domínio Público / Wikimedia Commons Vem aí a inédita dos Beatles com voz de Lennon recuperada através de IA

Fitas de gravações perdidas dos Beatles serão leiloadas em breve e poderão ser vendidas por até US$500 mil. Nelas o comprador terá acesso a fitas nunca ouvidas, com momentos inéditos e áudio de ensaios.

Atualmente, as gravações se encontram com um grande colecionador, identificado como Phill. Ele comprou as fitas cinco anos atrás de um homem da Índia, que diz ter obtido as relíquias diretamente de Derek Taylor, ex-assessor de imprensa dos Beatles, também conhecido por “quinto Beatle”.

Segundo o colecionador, ele só ouviu as fitas uma vez, no intuito de não danificá-las. O item mais caro que irá a leilão é uma coleção de gravações nunca ouvida antes, que incluem áudios de um ensaio na casa de John Lennon e trechos de álbuns inéditos da banda. O valor estimado é de US$300 mil e US$500 mil.

Ainda entre os conteúdos da fita, é possível ouvir ensaios para o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que tem sons de animais para Good Morning Good Morning e John e Paul McCartney reclamando do calor.

Além dos áudios da banda, também há gravações do álbum inédito de George Harrison com The Bonzo Dog Doo-Dah Band, um álbum colaborativo de John e Yoko Ono, além de quase duas horas de Primal Scream Therapy de Yoko.

Nas gravações também é possível ouvir uma conversa extremamente íntima entre John e Yoko, em que o cantor questiona a parceira do porquê ela está com ele. O áudio foi gravado em 1969, o mesmo ano em que oficializaram a união.

O leilão já está acontecendo pelo site Gotta Have Rock and Roll e terminará nesta sexta-feira (22). Lá é possível a visualização e audição das fitas mediantes agendamento.