Reprodução/Instagram Luana Piovani conversou sobre o fim do relacionamento com Pedro Scooby

Durante o primeiro episódio de Luana de Lua da segunda temporada, que estreia nesta quinta-feira (21), no canal E!, Luana Piovani contou que ainda sente pelo fim do relacionamento com Pedro Scooby. Eles se separaram em 2019 após seis anos de casamento.

“Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver”, disse a atriz.

“É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona”, desabafou. “A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: ‘Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme.”

Ela também comentou as brigas judiciais pelos direitos dos filhos. “Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear”, opinou.

A artista e o surfista são pais de Dom, de 11 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 8. Hoje em dia, Luana namora com Lucas Bittencourt e Scooby é casado com Cintia Dicker, com quem teve Aurora, de 8 meses.