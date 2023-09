Reprodução / Instagram Magali, filha de Mauricio de Sousa passou por uma cirurgia de emergência

Magali Spada, filha do famoso cartunista Mauricio de Sousa, foi internada na terça-feira de semana passada (12) para ser submetida a uma cirurgia de emergência de insuficiência cardíaca. Nesta terça-feira (19), a assessoria de imprensa da Mauricio de Sousa Produções divulgou uma nota sobre o estado de saúde dela.

"Na última terça-feira (12), Magali Spada, inspiração para a criação da personagem Magali, da Turma da Mônica, deu entrada em um Hospital, em São Paulo (SP) para realização de uma cirurgia. O procedimento para tratamento de uma insuficiência cardíaca foi realizado com sucesso. Com todo o acompanhamento médico necessário, ela está se recuperando bem", diz a nota.

Magali, a inspiração para a personagem de mesmo nome dos quadrinhos da Turma da Mônica, fez uma postagem no Instagram,onde atualizou os fãs sobre a operação. "Com o coração mais feliz do mundo", legendou a foto em que aparece deitada em uma maca no hospital.