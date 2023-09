Reprodução / Divulgação Kate Winslet revela ter se machucado durante primeiro dia de filmagem do novo filme, "Lee"

Kate Winslet revelou que sofreu um acidente feio no primeiro dia de filmagem de “Lee”, longa inspirado na vida da fotojornalista Elizabeth ‘Lee’ Miller (1907-1977). A atriz falou do acidente em uma entrevista que repercutiu em diversos veículos internacionais.

Elizabeth “Lee” Miller foi responsável por várias fotos icônicas da Segunda Guerra Mundial, no filme, ela será interpretada por Winslet. O lançamento do longa está previsto para o final de 2023. De acordo com a atriz, o acidente aconteceu durante a filmagem de uma sequência de bombardeio na cidade francesa de Saint-Malo.

“Fiquei com três hematomas enormes nas minhas costelas, foi uma dor imensa. Eu praticamente não conseguia me sentar”, contou a artista.

Ela revela que apesar da lesão e das dores que sentia, determinou que a gravação continuaria, para não atrasar a agenda. Ainda segundo a atriz, no período da filmagem, ela acordava diariamente às 4h, para ser maquiada às 5h e chegar ao set antes de 7h.

Kate Winslet é uma das maiores atrizes do último século, recebendo um Oscar de melhor atriz em 2009 por “O Leitor” (2008) e ainda acumula mais 6 indicações ao prêmio. Um dos papéis mais conhecidos da artista é como Rose, em “Titanic” (1997), onde contracena com Leonardo DiCaprio.