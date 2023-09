Reprodução/Instagram Hariany Almeida detalha relação com Poliana Rocha e com a sogra

Hariany Almeida abriu o jogo sobre a sua relação com a família do namorado, Matheus Vargas , filho de Leonardo com Liz Vargas. Em conversa com os seguidores, a influenciadora foi questionada sobre Poliana Rocha, esposa do cantor.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto com a mãe de Zé Felipe e rasgou elogios.





"Aproveitando que ela tá aqui do meu ladinho...Muito boa, Poli já virou minha conselheira. É uma fofa gente, vocês sempre manda dizendo que ela é um ser de luz, e realmente é... é sempre muito leve estar perto dela", escreveu ela.

A influenciadora também falou sobre o dia que conheceu a sogra. "Foi corrido, mas mesmo assim deu pra ter uma troca e amei ter tido um tempinho com ela, é uma linda, vocês precisam ver... espero que quando eu voltar em SP de novo eu a encontre novamente", contou.

Vale lembrar que o casal assumiu o relacionamento publicamente no dia 2 de setembro. No último domingo (17), Hariany compartilhou a primeira foto com o namorado nas redes sociais.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: