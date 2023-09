Planta

Em uma edição marcada por perfis caóticos como o de Deolane Bezerra, Shayan ficou camuflado na aliança do grupo B, com uma postura de "planta" comparado a alguns aliados, como Deborah Albuquerque. O ex-peão teve mais o nome envolvido em polêmicas de outros participantes, como as acusações de xenofobia, do que conseguiu se destacar sozinho.