Reprodução/Instagram - 18.09.2023 Túlio Gadêlha se declarou para Fátima Bernardes em aniversário da apresentadora





Fátima Bernardes completou 61 anos neste domingo (17) e reuniu amigos e familiares em uma festa de aniversário. A comemoração contou com a presença de Túlio Gadêlha , deputado federal que aproveitou a ocasião para homenagear a namorada nas redes sociais.



O político compartilhou algumas fotos ao lado da apresentadora no evento e ainda se declarou à companheira. "No cartão de aniversário, escrevi sobre o dom que ela tem de contagiar com alegria àqueles que estão em sua volta. Quem conhece Fátima, quase sempre tem uma boa e divertida história com ela para compartilhar. Histórias leves, respostas sábias, saídas inteligentes, gestos de respeitos e acolhimento", afirmou no Instagram.





"Viver com intensidade, sentir prazer nas coisas simples, saber o momento de reprogramar a rota, são algumas virtudes que se tornam matéria-prima na construção dessas histórias. Mas admirável mesmo é a sua capacidade de reconhecer seus medos, respeitá-los e ter a coragem de enfrentá-los. E se for vencida, levantará ainda mais forte. Porque saber viver é inspirador e o tempo é a aurora da sabedoria. Feliz aniversário, meu amor. Sorte a minha, viver mais um ano ao seu lado", completou.

Fátima também fez uma publicação da festa na rede social, afirmando que estava "cercada de amores" ao curtir a celebração com o companheiro, filhas e mais convidados. Confira abaixo as postagens do casal na íntegra:









