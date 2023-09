Reprodução O ex-jogador de futebol americano, Tom Brady deu uma entrevista para o "Mais Você"

Nesta segunda-feira (18), foi exibida uma entrevista com o jogador de futebol americano Tom Brady no "Mais Você". Felipe Andreoli, que comandou a conversa, revelou a Ana Maria Braga que a equipe do atleta impôs algumas retrições e pediu para que o jornalista não perguntasse sobre Gisele Bündchen, ex-esposa de Tom. A modelo e o jogador se separaram em outubro do ano passado após 13 de casamento.



Andreoli explicou que aproveitou a estadia de Tom no Brasil para realizar a entrevista. O atleta veio para o país para participar de uma palestra sobre investimentos. Em seguida, o jornalista citou as regras impostas pela equipe do jogador antes da gravação. "É um entrevista cercada de regrinhas. Ele é um cara que vem com uma assessoria muito grande, um cuidado muito grande", contou.



"Antes da entrevista começar, veio a turma dele, dois assessores de imprensa e olharam tudo que estava na sala", detalhou Andreoli. O jornalista ainda disse que eles questionaram todas as fotos que seriam mostradas para o atleta, mas ponderou: "Ele não é um mala, toda estrela é assim".



Andreoli, então, contou sobre o veto em relação a Gisele: "Ele tinha pedido para não falar sobre a Gisele, o que é natural. A gente já não ia falar, mas ele mesmo acabou falando algo sobre o dia dia deles".



Na entrevista, Tom contou que a modelo fazia brigadeiros para ele e os filhos. Por isso, o jogador é familiarizado com o doce brasileiro.











+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente