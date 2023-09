Reprodução Instagram - 04.09.2023 Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha em Brasília

No último domingo (3), a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, que irá comandar a última temporada do reality musical “The Voice Brasil” , da Rede Globo, atualizou as redes sociais com registros dela e do companheiro, o deputado federal Túlio Gadêlha, em Brasília.



“Sim, a gente gosta dessas fotos olhando para o futuro. Ainda bem que sempre temos amigos por perto para fazerem esses registros. Obrigado pelas fotos, Germano e Maria”, escreveu ela na legenda de um vídeo com fotos dos passeios que fez pela capital do Brasil.



Além de fotos românticas, com poses de abraços e beijos, o casal aproveitou para pedalar durante o fim de semana. Antes de se relacionar com Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes foi casada com o jornalista William Bonner , que atualmente é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas.



Os jornalistas, que já trabalharam juntos na apresentação do “Jornal Nacional”, programa jornalístico do horário nobre da Globo, são pais de trigêmeos frutos do casamento. Os três herdeiros têm 25 anos e se chamam: Beatriz , Laura e Vinícius.

Confira a publicação: