Reprodução / Instagram / @feercamppos Fernanda Campos debocha da performance de Neymar

Após perder a conta no Instagram, Fernanda Campos voltou para a rede social. A influencer é tida como ex-amante de Neymar.

Na nova conta ela postou um story debochando da performance sexual do jogador da seleção brasileira: "Tô de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”.

Na web, os internautas comentaram sobre o post: “Neymar já era aposentado em campo, agora foi aposentado fora de campo”, disse um. “Meu deus, só piora pro Ney kkkk”, brincou outro. “Tá conseguindo a fama que ela queria...já está garantindo a vaga na fazenda”, defendeu uma.