Reprodução/Instagram - 16.09.2023 Arthur Aguiar e namorada, Jheny Santucci, esperam primeiro filho juntos





A influenciadora Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, está esperando o primeiro filho com o ator e relatou um momento de "choque" ao descobrir a gravidez. A empresária explicou que soube da gestação na quarta semana, após uma funcionária do salão de beleza que é dona suspeitar que ela esperava um bebê.

Jheny mostrou a barriga enquanto conversava com os seguidores nos stories do Instagram e disse que a parte do corpo começou a crescer agora, com 20 semanas de gravidez. Aline Ferraz, que trabalha no salão, contou que começou a notar mudanças no corpo da empresária já nas primeiras quatro semanas de gestação.





"A gente vinha trabalhar e ela estava meio quietinha. Ela sempre foi muito animada, doidinha. Ela chegava aqui e eu falava: 'Você está diferente'. Já via essa mudança nela. Mas ela falava: 'Não, eu não estou'. Beleza. Um dia fomos fazer uma maquiagem na casa dela e ela sentou no sofá. Fiquei reparando que o corpo dela diferente, já dava para ver as curvas, a fisionomia dela já estava mudando", relembrou Aline.

A funcionária ainda sugeriu que a influenciadora fizesse o teste, ao passo que Santucci brincou que iria demiti-la caso resultado fosse positivo. Fiz o teste rindo. Falei: 'Vou fazer o teste, mas loucura [dar positivo]'", pontuou, enquanto Aline reforçava que ela só acreditou que estava grávida no segundo teste.

Segundo a namorada de Arthur Aguiar, o "choque" aconteceu por ela estar com a menstruação regular no momento da descoberta. "A ficha não estava caindo. Na verdade, caiu depois de muito tempo [...] [Descobri] com quatro semanas, duas semanas depois da concepção. Inacreditável. Fiquei chocada, porque nem a minha menstruação estava atrasada e nem nada", declarou.

Jheny e o Arthur levantaram rumores de um romance em junho, quando foram vistos juntos em um show, e confirmaram o namoro no mesmo mês, no Dia dos Namorados. O ator já é pai de Sophia, de quatro anos, fruto do casamento com a ex-esposa, Maíra Cardi.

