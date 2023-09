Reginaldo Teixeira - Divulgação - 10.9.2023 Hariany Almeida e filho de Leonardo foram juntos ao The Town

Matheus Vargas, filho de Leonardo e novo namorado de Hariany Almeida, contou aos seguidores como conheceu a ex-BBB e acabou engatando o romance.

Ao responder perguntas dos fãs, ele revelou que tudo começou de uma forma conturbada, já que Hariany quase foi parar no hospital. "Foi um fatídico dia, no qual convidamos ela pra participar do teaser da minha música 'Raparigueiro'. Foi um momento em que ela pisou num buraco na rua, quase teve uma fratura exposta", relatou ele.



"Foi naquele exato momento que eu olhei nos olhos dela e pensei comigo mesmo: 'Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas será?'. E foi aí que tudo aconteceu", continuou.

Em seguida, ele contou que tem vontade de entrar no "BBB" assim como a namorada. "É uma coisa que eu sempre pensei, por conta da experiência muito imersiva que é o BBB. Você vê o negócio 24 horas, é um formato único. Eu sou uma pessoa que gosta de viver coisas coisas diferentes, e tem alguma coisa mais diferente que o BBB? Não tem", disse.



"Esses dias estava falando com a gata [Hariany] sobre pontos positivos, pontos que às vezes acabam pesando mais de você estar participando de um programa aberto para o povo, que vai ficar julgando como você é sem máscara. Mas é uma coisa que eu estaria aberto (...) Acho que as pessoas gostariam de mim, acho que sou sangue bom, ia dar bom", pontuou.