Reprodução/Instagram - 17.09.2023 Maíra Cardi e Thiago Nigro contaram que gostariam de ter oito filhos





Maíra Cardi e Thiago Nigro entregaram os planos de aumentar a família enquanto conversavam com os seguidores neste domingo (17). A influenciadora já é mãe de Lucas e Sophia, fruto de relacionamentos anteriores, e relatou que gostaria de ter mais seis filhos com o marido para chegar ao número de filhos desejado pelo casal: oito.





"A gente mudou de planos e agora vai até oito, com os que já tem, são dois. Mais seis [filhos], no caso. Vamos fazer uma escola", afirmou Maíra, nos stories de Thiago no Instagram. No casamento anterior, com o ator Arthur Aguiar, a influenciadora havia expressado que não queria ter mais filhos .



Nigro mencionou a mudança de pensamento de Cardi enquanto comentava os planos para terem os filhos. Para quem não queria nem ter filho mais, você está bem, de zero para oito", declarou o coach, que disse ter "convencido" a esposa "devagarinho".

"É um perigo, porque ele chegou com a história de querer 2 [filhos], de repente viraram 3", reagiu Maíra. Thiago questionou se a companheira tinha "noção de quanto custa um filho", ao passo que a influenciadora respondeu: "Tenho, mas a gente tem dinheiro. Ué? Sei bem com Sophia e Lucas, não é fácil não sustentar dois".



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: