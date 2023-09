Reprodução/Instagram - 16.09.2023 Luísa Sonza preocupou fãs nas redes sociais





Luísa Sonza preocupou os fãs com uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (15). O conteúdo que intrigou os internautas acontece após rumores de que a cantora vivia uma crise no relacionamento com o influenciador Chico Veiga .





A publicação traz um vídeo de uma entrevista da escritora Clarice Lispector, que Sonza já fez referência na carreira com o clipe de "Penhasco". "Seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse", afirmou a autora no conteúdo, compartilhado no Twitter.

Luísa ainda disse em outro post: "Hoje me deu medo da vida". Fãs relataram a preocupação nos comentários da rede social. "Estou preocupada", escreveu uma pessoa. "Luísa? Não faz assim", comentou outra. "Você está bem? Quer conversar?", sugeriu mais uma. "Luísa, não nos deixa preocupados", pontuou outra.





Hoje me deu medo da vida. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) September 15, 2023





Ao longo da última semana, repercutiu nas redes sociais um vídeo em que o namorado da artista aparece reagindo a uma apresentação de "Chico" , música dedicada ao influenciador. Desde então, especulações sobre a vida pessoal de Luísa foram feitas e o colunista Lucas Pasin apontou que a cantora estaria vivendo uma crise no relacionamento.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: