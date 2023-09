Reprodução/Globo - 16.09.2023 João Marcelo Bôscoli relembrou a morte da mãe, Elis Regina





João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina , relembrou a morte da mãe durante participação no "Conversa com Bial" desta sexta-feira (15). O produtor musical esteve no programa da Globo ao lado de Beth Jobim, filha de Tom Jobim, e Roberto de Oliveira, diretor do documentário "Elis e Tom - Só tinha de ser com você".







Elis morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos. Bôscoli comentou uma declaração sobre a morte presente no documentário, em que o produtor André Midani diz que a cantora "se matou, de forma consciente e determinada". O filho mais velho da artista descartou que a mãe teria causado a própria morte com uma overdose.

"Acho inteligentíssima a teoria dele, mas é apenas uma teoria. Acho que é um conjunto de ações, de várias coisas, vários anos de sofrimento, de abandono, de estar em um ambiente que só tem homem e todos só querendo 'comê-la' em todas as direções. A Elis não se matou, ela morreu de choque anafilático. O que ela tinha não daria para ter uma overdose", declarou.

Bial refletiu sobre outra fala de Midani, de um desejo de Elis em "se sabotar", e João concordou que a cantora sentia "um vazio existencial". "Acho que é uma grande tristeza de ver para onde o mundo estava indo e perceber isso. E, sim, eu concordo que ela sentiu um vazio existencial muito grande, de quando ela percebeu que não haveria mais um grande álbum, na opinião dela, para ser gravado", avaliou.

"Ela fez o que os Beatles fizeram. Só que não era uma banda, era uma pessoa. Mas não é de propósito, não é um suicídio. Elis Regina, a cantora, as pessoas podem falar. Mas a Dona Elis, a minha mãe, ela jamais iria se matar com três crianças em casa. Jamais", complementou.

Procure ajuda

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja pensando em cometer suicídio. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: