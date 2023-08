Divulgação Órgão afirma que comercial em IA não desrespeitou Elis Regina

O Conar, órgão não-governamental que regula campanhas publicitárias, divulgou o arquivamento da denúncia contra a propaganda envolvendo Elis Regina e a filha Maria Rita . A decisão foi anunciada no site da instituição.

A campanha para a marca de carros Volkswagen recriou a imagem de Elis com inteligência artificial e gerou discussão. Assim, a situação foi levada ao Conselho de Ética do Conar.





Os denunciantes questionaram se houve desrespeito no uso da tecnologia, pela figura da cantora após sua morte e a falta de aviso no comercial sobre a veracidade das imagens.

De acordo com a nota, "o colegiado considerou, por unanimidade, improcedente o questionamento de desrespeito à figura da artista, uma vez que o uso da sua imagem foi feito mediante consentimento dos herdeiros e observando que Elis aparece fazendo algo que fazia em vida".

Sobre o uso da inteligência artificial, o órgão afirmou que os conselheiros "consideraram as diversas recomendações de boas práticas existentes acerca da matéria, bem como a ausência de regulamentação específica em vigor".

Portanto, a conclusão foi "por maioria de votos (13 x 7), também pelo arquivamento da denúncia, determinando o registro de que a transparência é princípio ético fundamental e que, no caso específico, foi respeitada, reputando que o uso da ferramenta estava evidente na peça publicitária".

Apesar do arquivamento deste caso, em específico, o Conar afirmou que serão tomadas novas medidas para casos futuros na utilização da IA.

"Adicionalmente, acompanhando as preocupações com os impactos do uso da inteligência artificial na criação de conteúdos publicitários, foi aprovada moção à direção do Conar para acompanhamento e discussão de casos e recomendações", ressaltou a instituição.

Agora em HD: Maria Rita e Elis Regina estrelam a nova campanha da @vwbrasil , ao som de “Como os Nossos Pais” pic.twitter.com/7ughYukDJp — Marcus Danttas (@MarcusDanttas) July 4, 2023