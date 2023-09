Reprodução/Instagram - 15.09.2023 Preta Gil voltou a se apresentar com a família após cirurgia para tratar câncer





Preta Gil retornou aos palcos na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo, para um novo show com a família na turnê "Nós, a gente". A apresentação é a primeira da cantora após passar por uma cirurgia de retirada de um tumor, no tratamento contra o câncer, e receber alta hospitalar depois de quase um mês internada .

A artista já havia participado da turnê anteriormente, enquanto tratava o câncer no intestino, e repetiu a performance de músicas com familiares. Preta embalou a plateia ao cantar "Sinais de Fogo" e ainda foi ovacionada pela plateia.





A cantora não escondeu a emoção ao ser ovacionada pelo público e falar do carinho de fãs e familiares no processo de recuperação após os tratamentos contra a doença. "Sou uma mulher negra, bissexual. Acabei de me curar de um câncer. Estou solteira. Sou filha do imortal Gilberto Gil", declarou no show.

"Queria agradecer imensamente a Deus, em primeiro lugar, e meus Orixás, minha mãe Oxum, que com certeza me curou. Porque eles guiaram esses médicos maravilhosos e tão talentosos [...] Esse amor que eu tenho de vocês, essa família linda, me curou, não tenho dúvidas. Muito obrigada, estou muito emocionada", complementou.

A energia, a força e a potência dessa mulher! @PretaGil você é luz e puro Amor! Que lindo foi te ver feliz 🥰 pic.twitter.com/NmWSoUgid9 — Carollina Cruz (@carollinacruz_) September 15, 2023













Preta Gil realizou uma cirurgia bem-sucedida para retirar um tumor do reto e recebeu visita de diversos amigos famosos durante a internação . A cantora ainda revelou que precisará passar por um novo procedimento cirúrgico ainda neste ano, para "refazer o trato intestinal e retirar a bolsa de ileostomia" .

