Reprodução/Instagram Preta Gil

Neste domingo (10) Preta Gil recebeu alta hospitalar após ficar 28 dias internada após retirar o tumor no intestino . A notícia foi dada pela cantora através das redes sociais.

No perfil do Instagram, a filha de Gilberto Gil compartilhou um vídeo saindo do hospital e chegando em casa, para a companhia das suas cachorrinhas Lua e Estrela .

"A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, que sa do mundo", começou.

Na sequência, Preta agradeceu a todos que fizeram parte da sua recuperação e estiveram ao seu lado. "Na minha opinião, antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado 2 anjos pra cuidar de mim Malu Barbosa, não tenho palavras pra te agradecer, todo cuidado e amor Soraya Rocha minha filhota, te amo, agradeço a Julia Sampaio que dormiu aqui comigo, meus amores Francisco Gil e Maria Gil que também dormiram comigo".

"Minha Mamis Flora Gil e meu Pai Gilberto Gil que tomaram conta de tudo, meu sócio e empresário e irmão Marcello Azevedo por cuidar de tudo da minha vida e me dar paz pra que eu me cuidar", seguiu.

A artista também agradeceu pela equipe médica. "Sou grata ao Roberto Kalil Filho e Dra Roberta Saretta por terem montado a melhor equipe médica do mundo, meu cirurgião Frederico Teixeira e toda sua equipe, minha oncologista Dra fecapareli e tantos outros médicos amados que me cuidaram e salvaram minha vida, obrigada a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, copeiras, auxiliar de limpeza, concierges, nutricionistas que me ajudaram a me reabilitar com tanto carinho".

"Estou ainda muito emocionada, e talvez não consiga me expressar plenamente, o que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer pra próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida! OBRIGADA A TODAS AS MENSAGENS, FLORES, VISITAS eu amo vocês!", concluiu Preta.

