Reprodução/Instagram Deborah Secco sobre sexo: "Mas é muito desconfortável"

Deborah Secco contou ter sido traída em todos os relacionamentos que já teve. A revelação aconteceu no evento de lançamento da nova novela das 6 da Globo, “Elas Por Elas”. Na trama, a personagem interpretada pela atriz é traída pelo marido com uma amiga próxima.

De acordo com Deborah, ela chegou a ser traída por todas as pessoas que ela já se relacionou. “Eu fui traída por todas as pessoas que eu me relacionei (...). Eu não me lembro mais [detalhes], porque Deus me abençoou com uma memória péssima. Então, se teve [alguma amiga próxima que me traiu], já nem lembro, não guardo mágoa”, disse.

A artista ainda comentou as recentes polêmicas que se envolveu pelos comentários sobre assuntos sexuais. "Ainda me surpreendo, confesso. Todo mundo pergunta: 'você sabia que ia causar [polêmica]?'. Eu nunca sei, porque, para mim, sempre são coisas naturais. Enfim, eu devo ser diferente mesmo", pontuou.

A atriz é uma das estrelas da novela “Elas Por Elas”, que estreia dia 25 de setembro, na faixa das 6 da Globo. Na trama, Deborah interpretará Lara, que será traída pelo personagem de Sérgio Guizé.