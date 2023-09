Reprodução/Instagram - 14.09.2023 Assessor de Ludmilla anuncia ter deixado a equipe após nova polêmica

Nesta quinta-feira (14), o assessor de Ludmilla revelou nas redes sociais que não faz mais parte do time da cantora. O anúncio vem um dia depois da artista se envolver em uma polêmica com Anitta.

Acontece que na quarta-feira (13), o perfil da Lud no Twitter curtiu um post que parecia criticar a carreira internacional da cantora de Funk Rave. Ludmilla deu a entender que alguém da equipe dela teria curtido o comentário e não ela, o que fez alguns internautas desconfiarem que Kaique Brasileiro, o assessor dela, teria curtido.

Kaique negou que teria sido o culpado pela curtida quando revelou que já não fazia mais parte da equipe da funkeira no momento da polêmica. "Ciclos se encerram para que outros possam se iniciar. Essa é a lei natural da vida. No dia 12/09 decidi encerrar um dos mais importantes da minha carreira até aqui. Comuniquei a minha decisão em uma conversa super amigável e acolhedora e todos estamos bem. Continuamos amigos e nos encontrando em outros âmbitos", escreveu.

"Não via a necessidade de um comunicado, mas com os acontecimentos recentes, acho mais do que justo endereçar que no dia do acontecido, já não fazia mais parte da equipe da artista", explicou o assessor.

Ele também ressaltou que não havia brigado com a cantora. "Juntos escrevemos uma história linda e eu estou feliz de poder encerrar da mesma forma que iniciamos. Bem."