Reprodução Karina Bacchi e ex-marido Amaury Nunes

Nesta sexta-feira (15), Karina Bacchi publicou um vídeo no Instagram que diversos internautas enxergaram como uma indireta para o ex-marido, Amaury Nunes. O público aparenta estar ao lado dele da briga judicial em que ele não foi reconhecido como pai de Enrico, de seis anos.

"A cada dia, guarde o seu coração. A Palavra nos ensina que o coração é enganoso, que não devemos seguir o nosso coração. Guarde o seu coração como diz em provérbios 4:23 (...) Se você deseja realmente ter uma vida de paz, uma vida de alegria, de força, de coragem, de contentamento, guarde o seu coração, não se deixe levar", iniciou.

"Não deixe que a maldade do mundo, que a infidelidade dos homens, que a ira, que as notícias ruins tenham chama em seu coração. Acalme o seu coração pra tudo isso, proteja o seu coração como um escudo com a Palavra de Deus, com a presença de Deus, com a fidelidade de Deus, com a mansidão de Deus, com o domínio próprio de Deus", continuou a declaração.

Ela continuou aconselhando os seguidores: "Deixa que ele sim, ele te molde, deixe que o Espírito Santo te conduza. Respira fundo, acalme-se, não vá na velocidade do mundo, não vá na velocidade das redes sociais, do avanço tecnológico. Guarde o seu coração a cada dia, na presença do senhor. Acalme-se."