Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank comemora aniversário em passeio de lancha no Rio de Janeiro

Giovanna Ewbank completou 37 anos nesta quinta-feira (15) e comemorou em grande estilo com uma comemoração intimista e “off-line” em uma lancha, no Rio de Janeiro. A atriz fez uma postagem nas redes sociais para celebrar a data e agradecer os fãs.

"Me desculpem se não respondi nada ontem, tá? É que eu estava ocupada com o que mais queria estar no dia do meu aniversário, ocupada nadando no fundo do mar (sim, meu pedido de aniversário foi estar o dia todo no meio do mar e off-line), ocupada com a minha família, que é prioridade na minha vida, e ocupada recebendo MUITO AMOR!", ela legendou o post.

Junto ao texto de agradecimento, Giovanna postou um carrossel de fotos onde aparece aproveitando muito em alto mar. Confira: