Reprodução/Instagram Atual de Maiara se revolta após 'brincadeira' de Fernando: 'Moleque'

O artista Matheus Gabriel, atual namorado de Maiara, dupla de Maraisa, se revoltou nesta sexta-feira (15) após suposta brincadeira de Fernando Zor e amigos viralizar nas redes sociais. Matheus Gabriel não economizou palavras para dar bronca no sertanejo, o chamando de "moleque".

A polêmica começou quando o cantor Rodrigo, dupla de George Henrique, publicou um vídeo nos Stories do Instagram mostrando Fernando Zor assistindo a vídeos antigos dele com a ex-noiva Maiara, dupla de Maraisa.

Na cena, o irmão de Sorocaba passa a mão no rosto, como se estivesse emocionado. "Chora, não", diz Rodrigo para o amigo.

O vídeo viralizou nas redes e chegou até Matheus Gabriel, compositor e atual namorado da cantora sertaneja. Através de comentário na rede social, Matheus se revoltou com a suposta 'brincadeira' dos cantores.

"Um bando de moleque, bêbados, inconsequentes, incoerentes tudo em busca de curtidas na internet. Incluindo você Renato. @fernando você precisa virar homem, e se posicionar como tal, tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança. Ou você quer realmente que eu converse pessoalmente com você? @rodrigo_gher ontem você lançou uma música que é composição minha, semana passada você tava em uma chamada comigo chorando por uma situação que não preciso expor aqui, e agora você fica fazendo brincadeira com algo extremamente sério?", indagou.

"Respeitem as pessoas, nem tudo é sobre engajamento. Renato aqui era uma página muito coerente, mas a partir desse momento você perdeu toda credibilidade que tinha. Brincadeiras tem limite. Nunca me posicionei, sempre mantive com muita paciência. Sempre vejo várias situação ridícula na internet referente a isso. Mas a partir de agora peço que respeitem minha mulher e meu relacionamento. Internet pra boçal é terra sem lei. @fernando aprenda a viver com a perda, seja homem, e para de ser menino na internet", finalizou.

Fernando Zor vendo so vídeo dele e maiara 😍 pic.twitter.com/0iYrTLkpxe — CanalMaisSertanejo (@cmaissertanejo) September 15, 2023