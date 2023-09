Reprodução Amor Perfeito: no julgamento de Marê, Gilda leva a pior após revelação

A partir de sábado (16), os telespectadores da novela das seis "Amor Perfeito" irão acompanhar a queda da vilã Gilda (Mariana Ximenes), que mesmo após suborno e trapaças será responsabilizada pelos crimes que cometeu.

No julgamento de Marê (Camila Queiroz), acusada injustamente pela morte de Leonel (Paulo Gorgulho), personagens serão essenciais para expor o passado sombrio de Gilda para a cidade de São Jacinto.

A vilã até tenta, com o auxílio de Gaspar (Thiago Lacerda), subornar parte do conselho de sentença para garantir a condenação da ex-enteada. Entretanto, nem o suborno e nem o depoimento falso de Benedita (Geovanna Zampenini) conseguirão livrar Gilda dos crimes que praticou.

A verdade começa a vir à tona com o relato de Madame Chantilly (Lêda Ribas), lembrando dos tempos em que Gilda, à época Shirley, ambicionava casar-se com o magnata das águas, Leonel Rubião.

Quem também irá ajudar a acabar com a vilã será Catarina (Cristiane Amorim), que depois de tempos sumida temendo a vida, resolve encarar o banco de testemunhas, repetindo a versão que deu ao desembargador e explicando o motivo pelo qual não pode ter sido Marê a assassina.

Laura (Gabz) também fala em juízo que Gilda teve um envolvimento com o pai, o promotor Silvio (Bukassa Kabengele), apresentando como prova os registros do diário, datados logo após a morte de Leonel.

Júlio (Daniel Rangel) apresenta um documento encontrado por Odilon (Bruno Quixotte) na Gazeta de São Jacinto onde constam os nomes de Turíbio (Glicério do Rosário), Delegado Albuquerque (Beto Militani) e do promotor Silvio, com valores que teriam recebido de Gilda e provando o suborno. Devido isso, Silvio não pode mais seguir à frente da promotoria do caso.

Para piorar a situação da vilã, na véspera do julgamento, ela acaba sendo reconhecida por Beto Cavaquinho (Guarnier), integrante do Trio Diamante, que veio para uma apresentação no Grande Hotel Budapeste.

Nove anos antes, Beto esteve na banda de Carmen Miranda (Priscilla Alcantara), na noite em que Gilda tentou matar Leonel. Beto lembra que esbarrou com ela no corredor do hotel exatamente durante o show, colocando em cheque o álibi da vilã de que nunca havia saído do café-concerto naquela noite. Após ser convencido, Beto se junta ao time de depoentes.

O detetive Norberto Carreira (Flávio Ozório) é a última testemunha chamada por Júlio. Contratado por Leonel (Paulo Gorgulho), Norberto foi o responsável por revelar que Gilda e Gaspar eram amantes, produzindo provas que levaram à tentativa de assassinato. O depoimento dele é fundamental para que Leonel se recorde de tudo, se revele a todos do tribunal e acuse a esposa. Sem ter para onde fugir, Gilda é presa.