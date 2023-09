Reprodução/Globo - 01.09.2023 Cena de morte em 'Amor Perfeito' emocionou espectadores





O capítulo desta quinta-feira (31) de "Amor Perfeito" exibiu uma cena que comoveu o público nas redes sociais. O momento trouxe a morte de Fabiano (Pedro Sol), após ser atingido por uma bala do revólver do próprio pai, Turíbio (Glicério do Rosário).





O jovem estava internado com um quadro grave de tuberculose e Elza (Raquel Karro) voltou para São Jacinto para visitar o filho. Turíbio ficou enfurecido após ver a ex-esposa na companhia do novo marido, Odilon (Bruno Quixotte), que era um dos funcionários dele.

Diante da revolta, o jornalista levou o revólver para atirar em Elza. Turíbio acaba desistindo da ideia após insistência de outros presentes, mas deixa a arma cair no chão e os disparos atingem o filho dele, que não resiste e morre. Veja a cena abaixo:





Espectadores compartilharam a emoção com a cena no Twitter. "Meu Deus, estou em prantos com essa cena da morte do Fabiano! Tadinho, ele não merecia", afirmou uma pessoa no Twitter. "Arrepiadíssima, literalmente, com a cena de morte do Fabiano em 'Amor Perfeito'. Todos os detalhes bem feitos. Passando a emoção necessária da tragédia", comentou mais uma.

"Que forte essa morte do Fabiano, no final ele acabou pagando pelo ódio do pai pela mãe", refletiu um internauta. "Cena mais triste até agora", opinou outro. "Essa cena cortou o meu coração. Foi a melhor cena elaborada. Um silêncio terrível, vendo os personagens sofrendo devido ao tiro", disse mais um.

